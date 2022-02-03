Pratik irmik helvası tarifi | İrmik helvası tam ölçülü
İrmik helvası için hangi malzemeler gerekli? Geleneksel lezzetlerden biri olan irmik helvasını hazırlamak isteyenler 'İrmik helvası için hangi malzemeler gerekli?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 6 kişilim irmik helvası nasıl yapılır? Kandil için irmik helvası tarifi
Damakları şenlendirecek tam ölçülü irmik helvası tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kolay irmik helvası tarifi…
Pratik irmik helvası tarifi | İrmik helvası tam ölçülü
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- 2 su bardağı süt
- 75 gram margarin
- 1 su bardağı fındık ya da ceviz
İrmik helvası nasıl yapılır?
Bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.
Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.
İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Ardından şekerini ekleyin.
Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.
Sütü çeken irmiğin altını kapatın.
İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.
Afiyet olsun.