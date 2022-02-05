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Kadın - Aile Pratik elma dolması tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pratik elma dolması tarifi nasıl yapılır?

Elma dolması nereye ait? Terkibi Tüffahiye yani elma dolması ise Osmanlı'da sıkça yer edinen bir tariftir. Bu tarifle pratik ve kolayca elma dolması tatlısı tarifini yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 23:16:00 - 2022-02-05 23:24:59
Pratik elma dolması tarifi nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağı elma dolması tarifi

Elma dolması (osmanlı saray mutfağı) tarifi için malzemeler

  • 3 adet kırmızı elma
  • 3 adet yeşil elma
  • 150 gr. dana kıyma
  • 1/2 (yarım) su bardağı pirinç
  • 1/2 (yarım) su bardağı dilimlenmiş kuru kayısı
  • 1 adet kuru soğan
  • 15-20 adet kuru üzüm
  • 15-20 adet çam fıstığı
  • 1 lt üzüm suyu

Elma dolması (osmanlı saray mutfağı) tarifi nasıl yapılır?

Kuru Soğanı çok ince küp küp doğrayın. Çam fıstıklarını tavada kavurun ve çıkarın Tavaya 1 çay bardağı Zeytinyağı koyun ve soğanları soteleyin. Kıymayı tavaya koyalım ve renginin değişmesi sağlanana kadar kavurun. Pirinçleri tavaya atın ve hepsinin yağlanmasını sağlayın ve kavurma işlemini sonlandırın Tavaya, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı Karabiber, 1 tatlı kaşığı Tarçın ekleyin. Dilimlenmiş kayısıları, kuru üzüm ve çam fıstıklarını tekrar tavaya koyun ve hepsini karıştırın. Dolma harcımız artık oldu.

ELMALARIN OYULMASI.

Elmanın üst tarafından 1 cm kadar altından kapak halinde keselim.Bir dondurma kepçesi ile içini kabuklara yarım santim kalana kadar oyalım. Hazırladığımız dolma içini yine dondurma kepçesi ile dolduralım. Ve kapak için ayırdığımız elma parçasıyla kapatalım. Tencereye hepsini dizdikten sonra, üzerlerine 1 lt kadar Üzüm Suyu koyalım. Önce yüksek ateşte 10 dk. Sonra en kısık ateşte 10 dakika daha pişirelim. 10 dk dinlendirildikten sonra servis yapabilirsiniz.

 

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