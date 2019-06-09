Pratik çilek reçeli nasıl yapılır? Yaz-kış kahvaltı sofralarında en çok tüketilen tatlılardan olan çilek reçelini kendi mutfağınızda son derece hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz.

Çilek reçelini sevmeyen yoktur herhalde... Nefis tadıyla büyük, küçük herkesin beğenisi kazanan çilek reçelini marketlerden hazır olarak almanıza hiç gerek yok. Bu leziz tatlıyı hazırlamak için ihtiyacınız olan yalnızca üç malzeme... Dillere destan çilek reçelinin tarifi Malzemeler: 1 kilo çilek

3,5 su bardağı şeker (Şeker oranı damak tadınıza göre değiştirilebilir.)

2 yemek kaşığı limon suyu Küçük çilekler seçmeniz reçellinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Öncelikle çilekleri yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin. Çilekleri bir tencereye alın ve üzerine şekeri dökün. Tencerenin kapağını kapatıp çilekleri bu şekilde en az 8 saat bekletin. Bekleme süresinin ardından çilekleri ocağa alın ve kaynatın. Yaklaşık yarım saat reçeli kaynatın. Bu aşamada tencere yüzeyinde oluşan köpükleri kevgir yardımıyla toplayın. Reçeli ocaktan indirmeden birkaç dakika önce tencereye limon suyunu ekleyin. Ocaktan indirdiğinizin reçeli kavanozlara boşaltın. Reçel soğuduktan sonra kavanozların kapaklarını kapatın. Şimdiden afiyet olsun.

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