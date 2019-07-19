Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız
Geleneksel lezzetimiz cezeryeyi evde yapmak oldukça basit. Güç sarf etmeden, kolayca yapabileceğiniz tarifi sizler için derledik.19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
Ani bir tatlı kriziyle, canınız cezerye çektiğinde, şipşak yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Pratikliğinin yanı sıra, oldukça lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Malzemeler
- 7 adet büyük boy havuç
- 1 su bardağı şeker
- 1 çay bardağı su
- 1 çay bardağı antep fıstığı
- yarım çay kaşığı toz karanfil
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- bir tutam zerdeçal
- bir tutam zencefil
- 1 yemek kaşığı bal
- 4 çay kaşığı mısır nişastası
Üzeri için;
- Hindistan cevizi
Öncelikle havuçları soyup iyice yıkayın. Bir tencerenin içerisine havuçları kesin ve üzerine gelecek şekilde su koyarak haşlayın.
İyicehaşlanan havuçları blenderdan geçirin. Ardından tekrar tencereye alıp üzerine şekeri ilave edip pişirmeye başlayın.
Şeker eridikten sonra, blaı ilave edip, suyunu çekmesini sağlayın.
Baharatlarını ilave edin. Nişastayı bir miktar su ile açıp hemen ardından ilave edin.
Tekrar suyunu çektirerek kıvam verin. Yoğunlaştıktan sonra antep fıstıklarını ilave edin.
Hindistan cevizi serili tepsiye cezerye karışımını, ince tabaka halinde serin. Üzerine de hindistan cevizi serperek dinlendirin.
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında bekletin ve oda sıcaklığına geldiğinde servis edin.
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