0553 313 94 23

Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

Geleneksel lezzetimiz cezeryeyi evde yapmak oldukça basit. Güç sarf etmeden, kolayca yapabileceğiniz tarifi sizler için derledik.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

Ani bir tatlı kriziyle, canınız cezerye çektiğinde, şipşak yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Pratikliğinin yanı sıra, oldukça lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

  • 7 adet büyük boy havuç
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay bardağı antep fıstığı
  • yarım çay kaşığı toz karanfil
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • bir tutam zerdeçal
  • bir tutam zencefil
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 4 çay kaşığı mısır nişastası 

Üzeri için;

  • Hindistan cevizi

Öncelikle havuçları soyup iyice yıkayın. Bir tencerenin içerisine havuçları kesin ve üzerine gelecek şekilde su koyarak haşlayın.

İyicehaşlanan havuçları blenderdan geçirin. Ardından tekrar tencereye alıp üzerine şekeri ilave edip pişirmeye başlayın.

Şeker eridikten sonra, blaı ilave edip, suyunu çekmesini sağlayın.

Baharatlarını ilave edin. Nişastayı bir miktar su ile açıp hemen ardından ilave edin.

Tekrar suyunu çektirerek kıvam verin. Yoğunlaştıktan sonra antep fıstıklarını ilave edin.

Hindistan cevizi serili tepsiye cezerye karışımını, ince tabaka halinde serin. Üzerine de hindistan cevizi serperek dinlendirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında bekletin ve oda sıcaklığına geldiğinde servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
  1. tatlı
  2. cezerye
  3. tatlı krizi
  4. cezerye tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı
    1. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    2. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    3. Varlık barışında bir fırsat daha
    4. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    5. Aksaray’da tarım şurası ortak akıl..
    6. Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati..
    7. Yıldız Melek Aksoylu: Vücutta biriken..
    8. (Özel) Selin vurduğu köy hayalet..
    9. Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı
    10. Lüks araçlar kavşakta çarpıştı: 3..
    11. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    12. 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde..
    13. Başkan Soyer, 100 günü geride bıraktı
    14. UMİKK 2019 yılı 3’üncü olağan..
    15. Mardin’in kadın sahafı,..
    16. GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında..
    17. İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında..
    18. Kayıp çocukları jandarma ekipleri buldu
    19. Antalyaspor’dan 15 sporcu milli takıma..
    20. Şehrin sanayi ve ekonomisi için bir..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?