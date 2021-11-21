PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu iki poşet taşıyor diye bu ne cila

Sosyal medyada "halkın içinden birisi" imajına uygun kampanyasını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine anlamsız bir fotoğraf karesiyle daha gündeme geldi.

Medyanın tarafsız olmasından dem vuran solak kesmini sözcülerinden İsmail Saymaz, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ellerinde poşetler alışverişten döndükleri ana ilişkin olduğu havası verilen fotoğraf karesini paylaştı. Saymaz paylaşımına şu notu düştü; Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım alışverişten sonra eve dönerken…

Saymaz'ın bu anlamsız ve reklam kokan paylaşımı alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar "PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu 2 poşet taşıyor diye bu ne cila" yorumunda bulundu.