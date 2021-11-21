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Siyaset PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu iki poşet taşıyor diye bu ne cila
Siyaset

PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu iki poşet taşıyor diye bu ne cila

Medyanın tarafsız olmasından dem vuran kesimin öne çıkan isimlerinden İsmail Saymaz, sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle birlikte alışverişten dönerken çekildiği iddia edilen fotoğrafını paylaştı. Saymaz'ın bu anlamsız paylaşımı "PR işine mi girdin İsmail?" yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 12:29:00 - 2021-11-21 12:37:16
PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu iki poşet taşıyor diye bu ne cila

Sosyal medyada "halkın içinden birisi" imajına uygun kampanyasını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine anlamsız bir fotoğraf karesiyle daha gündeme geldi.

Medyanın tarafsız olmasından dem vuran solak kesmini sözcülerinden İsmail Saymaz, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ellerinde poşetler alışverişten döndükleri ana ilişkin olduğu havası verilen fotoğraf karesini paylaştı. Saymaz paylaşımına şu notu düştü; Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım alışverişten sonra eve dönerken…

Saymaz'ın bu anlamsız ve reklam kokan paylaşımı alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar "PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu 2 poşet taşıyor diye bu ne cila" yorumunda bulundu.

 

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