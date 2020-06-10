Pozitif vaka haberi sonrası Karabük'te koronavirüs hareketliliği

Karabük'te koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan kişi sayısının 9 olduğu öğrenildi.

Kentte 28 Mayıs'tan itibaren görülen pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi. Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile hastanelere başvuran vakaların tedavileri sürüyor.

İki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Öte yandan, 10 gün önce cenaze için Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'ne gelen iki kişi Manisa'ya geri döndüklerinde yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile hastaneye başvurdu.

Yapılan tahlillerde sonuçların pozitif çıkmasının ardından durumun muhtarlığa bildirilmesinin üzerine sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlatıldı.

22 kişinin test sonucu negatif çıktı

Köy Muhtarı İhsan Kurt'tan alınan bilgiler doğrultusunda vakaların temas ettiği kişilere test yapıldığı öğrenildi. İlçenin en kalabalık köylerinden biri olan Değirmenyanı Köyü'nde test yapılan 22 kişinin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.