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Yerel Pozitif olduğunu duyunca cinnet getirdi! Kendisine zarar verdi
Yerel

Pozitif olduğunu duyunca cinnet getirdi! Kendisine zarar verdi

Düzce'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi. Filyasyon ekibinden kaçarak alkol alan şahıs, daha sonra bir cami avlusundaki şadırvanın camlarını parçalayıp kendine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:24:00 -
Pozitif olduğunu duyunca cinnet getirdi! Kendisine zarar verdi

Düzce Karaca Mahallesi'nde bulunan cami avlusunda meydana gelen olay şöyle gelişti; 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne giderek korona virüs testi yaptırdı. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı. Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı. Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112'yi aradı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudu kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitif çıktığı ve pandemi acil servisine kaldırıldığı öğrenildi.

 

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