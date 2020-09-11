Pozantı'daki orman yangını gece boyunca sürdü

Adana'nın Pozantı ilçesinde Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiinde Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor.

Alevler arazi şartları ve etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılırken. Dağlık arazideki yangına 5 gün boyunca havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dün akşam saatlerinde de havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, alevleri kontrol altına alabilmek için 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve çok sayıda iş makinesiyle gece boyunca söndürme işlemi için çalışıldı.

Belemedik bölgesinde süren yangına havanın aydınlanması ile helikopter ve uçaklarla havadan müdahalenin devam edeceği açıklandı.