Poyraz Marmara’yı etkisi altına aldı! Deniz ulaşımı aksadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmara Denizi’nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ kıyılarında deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı gemiler, güvenli seyir amacıyla Tekirdağ açıklarında bekletiliyor.
Rüzgarın zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşmasıyla birlikte, yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirledi. Gemilerin, hava ve deniz şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi.
Poyrazın etkisiyle Marmara Denizi’nde oluşan dalgalar kıyı kesimlerinde de etkisini gösterdi.
Kentte hava sıcaklığı 30 derece civarında ölçülürken, poyrazın etkisini Cumartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, denize açılacak vatandaşların hava ve deniz şartlarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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