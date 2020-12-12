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Yaşam Powebank’e bağlı olan telefonu şarj etmek zararlı mıdır?
Yaşam

Powebank’e bağlı olan telefonu şarj etmek zararlı mıdır?

Artık her kişinin elinde Akıllı telefonlar bulunmaktadır. Taşınabilir hızlı şarj olarak bildiğimiz Powerbank kullanımı da ciddi oranda artmıştır. Peki, Powerbank’e bağlı olan telefonu şarj etmek zararlı mıdır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:44:00 -
Powebank’e bağlı olan telefonu şarj etmek zararlı mıdır?

Powerbank, akıllı telefonların bataryasının şişmesine ve pil ömrünün kısa sürede bitmesine neden olabilir. Özellikle de akıllı telefonun düzensiz olarak şarj edilmesi ve ayrıca Powerbank’e takılı olan telefonu şarj etmeye çalışmak bataryaya daha büyük hasarlar verir. Söz konusu durum, kısa süre içerisinde akıllı telefonun pil ömrünün bitmesi demektir.

Bu bağlamda Xiaomi Powerbank ve Dijital Powerbank kullanılmış ve şarj cihazı orijinal olmasına karşın cihazın pilleri yine şiştiği görülmüştür. Kalitesiz Powerbank’ler ise cihazın patlamasına kadar neden olabilir. Bu durum kalitesiz ürünün çok kısa bir süre içerisinde ısınmasından dolayıdır.

mAh Seviyesini Dikkate Almalısınız. Powerbank şarjdayken akıllı telefonu da şarj etmeye çalışmak her iki cihazda da tehlike oluşturur. Bu konuda kullanılan şarj cihazının orijinal olup olmadığı önemlidir. Akıllı telefonunuzun pil ömrünü en sağlıklı şekilde kullanabilmek için mAh seviyesini incelemeniz gerekir.

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