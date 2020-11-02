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Dünya Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:35:00 -
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Türkiye'de Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor ve Aldatmak gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek, "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir” ifadelerini kullandı.

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