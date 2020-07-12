Potasyum nelere iyi geliyor? Potasyum deposu besinler...

Kalp, kas ve kemik sağlığına birebir gelmesiyle tanınan ve hayati öneme sahip olan potasyum, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli minerallerdendir. Potasyum, vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Uzmanlar potasyum mineralinin kalp ve damar hastalıklarına birebir geldiğini vurgulamaktadır. Yapılan birçok araştırma, potasyum bakımından zengin olan besinlerin, felç ve inme gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini en aza indirdiğini göstermiştir.

Peki potasyum minerali nelere iyi geliyor? Hangi besinler potasyum bakımından zengin? İşte detaylar...

Potasyumun 5 inanılmaz faydası

- Felç-inme gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini en aza indirir.

- Kalp ve damar hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Kemik sağlığını korur. Kemik erimesini önler.

- Böbrek sağlığına birebir gelir. Böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur.

- Selülit gelişimini önler.

Potasyum deposu besinler

- Kuru fasulye

- mercimek

- Patates

- Pancar

- Havuç

- Portakal ve portakal suyu

- Alabalık

- Barbunya

- Fındık

- Tam buğday ekmeği

- Makarna

- Kayısı

- Avokado

- Muz

- Kivi

- Süt

- Erik

- Ispanak

- Domates

- Kabak