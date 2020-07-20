Potasyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Potasyum eksikliği hangi sorunlara yol açar?
Potasyum, gün içerisinde mutlaka alınması gereken önemli bir mineraldir. Potasyum eksikliği ise, pek çok belirtiyle ortaya çıkabildiği gibi pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Peki potasyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Potasyum eksikliği hangi sağlık sorunlarına zemin hazırlar? İşte detaylar...
Özellikle kemik ve kasların gelişimi için vücuda mutlaka alınması gereken potasyum, vücudun gün içerisinde ihtiyaç duyduğu en önemli mineraller arasında yer alır. Vücudun kendi kendine üretemediği ve hücrelerin yenilenmesini sağlayan potasyum, doğada birçok besinde bulunur. Ancak potasyum eksikliği kas zayıflığı, kramp ve kabızlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Peki potasyum eksikliği hangi belirtilerle ortaya çıkar? İşte detaylar...
Potasyum eksikliğinin belirtileri
- Yorgunluk
- Şiddetli kas ağrıları
- Sık sık yaşanan kabızlık
- Yüksek ve düşük tansiyon
- Mide bulantısı ve kusma
- Kalp atışlarında düzensizlik
- Solunum yetmezliği
Potasyum bakımından zengin besinler
- Kuru fasulye
- Mercimek
- Patates
- Pancar
- Tam buğday ekmeği
- Makarna
- Kayısı
- Avokado
- Muz
- Kivi
- Havuç
- Portakal ve portakal suyu
- Alabalık
- Erik
- Ispanak
- Domates
- Kabak
- Süt
- Fındık