Potada milliler galibiyetle başladı - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti



ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'na rahat bir galibiyetle başladı. Milli takım, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, müsabakayı 19 sayı farkla kazandı. Ribauntlarda rakibine 43-27 üstünlük kuran Türkiye, boyalı alandan 54 sayı üretti. Mili takımın kenardan gelen oyuncuları ise 28 sayı buldu. A Milli Takım, hızlı hücumlarla dikkati çeken rakibi karşısında fast-breakten 15 sayı buldu.

- Maçın adamı Ersan İlyasova

A Milli Takım adına Japonya karşısında en etkili performansı Ersan İlyasova sergiledi. Karşılaşmada 17 sayı üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik performans gösterdi. Melih Mahmutoğlu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer oyuncularından biri oldu. Millilerin oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 asistle süre aldığı 20 dakikalık bölümde takımını iyi organize etti. Tecrübeli oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altında etkili oldu.

- Wilbekin oynamadı

Milli takımda sakatlığı sonrası henüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, süre almadı. A Milli Takım'da ayrıca Ege Arar, başantrenör Ufuk Sarıca tarafından tercih edilmedi. Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak.



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