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Potada milliler galibiyetle başladı

- 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti

01 Eylül 2019 Pazar 14:12
Potada milliler galibiyetle başladı


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'na rahat bir galibiyetle başladı.

Milli takım, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, müsabakayı 19 sayı farkla kazandı.

Ribauntlarda rakibine 43-27 üstünlük kuran Türkiye, boyalı alandan 54 sayı üretti. Mili takımın kenardan gelen oyuncuları ise 28 sayı buldu. A Milli Takım, hızlı hücumlarla dikkati çeken rakibi karşısında fast-breakten 15 sayı buldu.


- Maçın adamı Ersan İlyasova


A Milli Takım adına Japonya karşısında en etkili performansı Ersan İlyasova sergiledi.

Karşılaşmada 17 sayı üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik performans gösterdi.

Melih Mahmutoğlu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer oyuncularından biri oldu. Millilerin oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 asistle süre aldığı 20 dakikalık bölümde takımını iyi organize etti. Tecrübeli oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altında etkili oldu.


- Wilbekin oynamadı


Milli takımda sakatlığı sonrası henüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, süre almadı.

A Milli Takım'da ayrıca Ege Arar, başantrenör Ufuk Sarıca tarafından tercih edilmedi.

Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:12
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Japonya
  4. türkiye

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