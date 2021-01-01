  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Potada derbi heyecanı
Spor

Potada derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:08:37 -
Potada derbi heyecanı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğruysa büyük kriz çıkacak! İran'dan flaş iddia
Dünya

Doğruysa büyük kriz çıkacak! İran'dan flaş iddia

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü öncesinde flaş bir iddia geldi. Suikastta İngiliz-ABD işbirliği olduğunu ifa..
Kuruluş Osman'ın
Medya

Kuruluş Osman'ın "Ertuğrul Gazi"si Tamer Yiğit'ten çok özel açıklamalar

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit özel bir röportaj verdi.
Nashville'deki patlamaya ilişkin 'çifte standart' tartışması! Bu teröristin dini ne?
Dünya

Nashville'deki patlamaya ilişkin 'çifte standart' tartışması! Bu teröristin dini ne?

Amerika'nın Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan intihar bombacısı Anthony Quinn Wa..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay