Potada Bursaspor, Süper Lig'de - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, 26. haftada OGM Ormanspor'un Sigortam.net İTÜ Basketbol'a yenilmesiyle, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, şampiyonluğa ulaşarak, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ligde 26. hafta maçında bugün Bursaspor'un en yakın takipçisi OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 80-69 yenildi. Bu sonuçla OGM Ormanspor'un Bursaspor'u yakalama şansı kalmadı ve yeşil-beyazlılar 5 maç kala şampiyonluğa ulaştı. Bursaspor, 2019-2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

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