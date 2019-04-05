Potada Bursaspor, Süper Lig'de
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, 26. haftada OGM Ormanspor'un Sigortam.net İTÜ Basketbol'a yenilmesiyle, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi05 Nisan 2019 Cuma 18:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursaspor, şampiyonluğa ulaşarak, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Ligde 26. hafta maçında bugün Bursaspor'un en yakın takipçisi OGM Ormanspor, sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 80-69 yenildi.
Bu sonuçla OGM Ormanspor'un Bursaspor'u yakalama şansı kalmadı ve yeşil-beyazlılar 5 maç kala şampiyonluğa ulaştı.
Bursaspor, 2019-2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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