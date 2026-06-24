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Spor Pota altındaki milli neferlerimiz şampiyonluk için kenetlendi! 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı Avrupa sınavına hazırlanıyor!
Spor

Pota altındaki milli neferlerimiz şampiyonluk için kenetlendi! 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı Avrupa sınavına hazırlanıyor!

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Pota altındaki milli neferlerimiz şampiyonluk için kenetlendi! 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı Avrupa sınavına hazırlanıyor!

Avrupa’nın zirvesine gözünü diken inançlı ve azimli 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası için kampa girdi. Geleceğin yıldız adayları, ay-yıldızlı bayrağımızı en gururlu şekilde dalgalandırmak amacıyla hazırlık çalışmalarını İstanbul'da tam gaz sürdürüyor.

20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Slovenya’da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, yarın Slovenya'ya giderek hazırlık maçları oynayacak.

Milliler, Slovenya'da oynayacağı hazırlık maçlarının ardından 29. Turgut Atakol Turnuvası'nda mücadele edecek.

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