Pota altındaki milli neferlerimiz şampiyonluk için kenetlendi! 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı Avrupa sınavına hazırlanıyor!
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Avrupa’nın zirvesine gözünü diken inançlı ve azimli 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımımız, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası için kampa girdi. Geleceğin yıldız adayları, ay-yıldızlı bayrağımızı en gururlu şekilde dalgalandırmak amacıyla hazırlık çalışmalarını İstanbul'da tam gaz sürdürüyor.
20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.
Slovenya’da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
Ay-yıldızlılar, yarın Slovenya'ya giderek hazırlık maçları oynayacak.
Milliler, Slovenya'da oynayacağı hazırlık maçlarının ardından 29. Turgut Atakol Turnuvası'nda mücadele edecek.