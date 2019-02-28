Postallı kabadayılar yollarına taş koydu ama onlar yılmadı

Kibirli bir edayla “Bin yıl sürecek!” diye höyküren 28 Şubat döneminin kudretli generalleri tarafından okul ve işlerinden atılan mazlumlar, artık başarıları ile konuşuluyor. İmamların fişlendiği, en küçük dini argümanın bile irtica olarak algılandığı, Kur’anların yırtılıp atıldığı karanlık sürece göğüs gerip, inandığı değerleri savunmaktan geri durmayan mağdurlar, şimdilerde ülkesi ve ümmete hizmet için ter döküyor.

28 Şubat kumpasında belediye başkanlığını kaybeden hatta zindanlara atılan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin halk tarafından seçilen ilk başkanı olarak tarihe geçerken, TBMM’ye başörtüsüyle geldiği gerekçesiyle siyasi lince maruz kalan, vatandaşlıktan çıkarılanMerve Kavakçı ise büyükelçilik görevini üstlendi. 1999 yılında şimdilerde 28 Şubat sürecinde görev yaptığı üniversite ile ilişiği kesilen Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne rektör olarak atanırken, Tıp Fakültesi öğrencisiyken başörtüsü yasağı nedeniyle disiplin cezası alan Dr. Leyla Şahin, başörtüsü yasağını ortadan kaldıran AK Parti’den milletvekili seçildi. Daha 17-18 yaşında evini bırakıp yurt dışında okumak zorunda kalan imam hatipli Ayşegül İlhan ise kanser araştırmaları yapan Avrupa’nın en önemli kliniklerden birinin başkanlığına getirildi.