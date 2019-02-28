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Postallı kabadayılar yollarına taş koydu ama onlar yılmadı

Kibirli bir edayla “Bin yıl sürecek!” diye höyküren 28 Şubat döneminin kudretli generalleri tarafından okul ve işlerinden atılan mazlumlar, artık başarıları ile konuşuluyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:23
Postallı kabadayılar yollarına taş koydu ama onlar yılmadı

Kibirli bir edayla “Bin yıl sürecek!” diye höyküren 28 Şubat döneminin kudretli generalleri tarafından okul ve işlerinden atılan mazlumlar, artık başarıları ile konuşuluyor. İmamların fişlendiği, en küçük dini argümanın bile irtica olarak algılandığı, Kur’anların yırtılıp atıldığı karanlık sürece göğüs gerip, inandığı değerleri savunmaktan geri durmayan mağdurlar, şimdilerde ülkesi ve ümmete hizmet için ter döküyor.

28 Şubat kumpasında belediye başkanlığını kaybeden hatta zindanlara atılan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin halk tarafından seçilen ilk başkanı olarak tarihe geçerken, TBMM’ye başörtüsüyle geldiği gerekçesiyle siyasi lince maruz kalan, vatandaşlıktan çıkarılanMerve Kavakçı ise büyükelçilik görevini üstlendi. 1999 yılında şimdilerde 28 Şubat sürecinde görev yaptığı üniversite ile ilişiği kesilen Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne rektör olarak atanırken, Tıp Fakültesi öğrencisiyken başörtüsü yasağı nedeniyle disiplin cezası alan Dr. Leyla Şahin, başörtüsü yasağını ortadan kaldıran AK Parti’den milletvekili seçildi. Daha 17-18 yaşında evini bırakıp yurt dışında okumak zorunda kalan imam hatipli Ayşegül İlhan ise kanser araştırmaları yapan Avrupa’nın en önemli kliniklerden birinin başkanlığına getirildi.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:23
  1. 28 Şubat dönemi
  2. Kur’an
  3. 28 Şubat kumpası
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Türkiye Cumhuriyeti
  6. TBMM
  7. Merve Kavakçı
  8. 28 Şubat süreci
  9. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
  10. Mardin Artuklu Üniversitesi
  11. Dr. Leyla Şahin
  12. AK Parti
  13. Ayşegül İlhan
  14. imam hatip

YORUM YAZ

  • Ayşe Ayşe 29 dk önce
    Merve Hanıma odedıgımız borc bılmıyorum ne zaman bıtecek... Kendısı Malezya buyukelcısı, ikı kızı da Cumhurbaskanı danısmanı olarak atandı. Kızkardesı mıllet vekılı, kızkardesının kızı Cumhurbaskanlıgında proje dırektoru, kız kardesının kocası ıse Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı İller İdaresi Genel Müdürü... Secımlerde kalabalık Kavakcı aılesı oy versın AKPARTIye cunku ben artık vermeyecegım.
  • FerhatFerhat43 dk önce
    Simdi postalli kabadayilari yönlendiren derin güclerin adami oldular, zira ve AB nin gayri milli ve gayri ahlaki reformlarini memleketimizde yasallastiran muhafazakar görünümlü isbirlikcileri. Sadece postallilara kafa tutar gibi yapip prjeye devam ettiler.
  • hakanhakan48 dk önce
    merve hanım'ın o dönemde ABD vatandaşı olduğunu yazmayı unutmuşsunuz(abd vatandaşı olmak için yeminde ediliyor)
  • AKSOYAKSOY1 sa önce
    Bu KavakcıAmerikan vatandaşı degilmi?
  • TurgutTurgut1 sa önce
    Feto=pkk=28 subatcilar=amerika+israil.
  • CemCem1 sa önce
    28 şubat madem bir darbe neden bunu yapan paşalar dışarda ve hiç yatmadılar
  • KadirKadir1 sa önce
    Bu kavakcilarin hangisi Alamanya ya gidip eyalet sistemini incelemisti ????

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