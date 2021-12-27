Postal yalayarak koltuk yüzü görenler pusuda

Melih Altınok, "En son CNN Türk'te cam sehpayı yumruklarken gördüm" dediği CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İsmet İnönü'nün 27 Mayıs öncesi Adnan Menderes'i tehdit ettiği sözleri tekrarlamasını masaya yatırdı. Erdoğdu'nun "Sizi biz bile kurtaramayız" ifadesinin turnusol kağıdı işlevi gördüğünü belirten Altınok, "Seçim öncesi iyi oluyor böyle çıkışlar... Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçtiği, iktidarın serbest ve genel seçimlerle belirlediği 1950'den beri ancak postal yalayarak koltuk yüzü görenlerin pusuda olduğunu hatırlatıyor" dedi. İşte Altınok'un Sabah gazetesindeki o yazısı:

"En son CNN Türk'te cam sehpayı yumruklarken gördüğüm CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İnönü'nün 27 Mayıs öncesi Menderes'i tehdit ettiği sözleri tekrarlamış.

"Sizi biz bile kurtaramayız" demiş.

Seçim öncesi iyi oluyor böyle çıkışlar...

Memleketin asıl meselesini unutan seçmeni uyandırıyor.

Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçtiği, iktidarın serbest ve genel seçimlerle belirlediği 1950'den beri ancak postal yalayarak koltuk yüzü görenlerin pusuda olduğunu hatırlatıyor...

Onca yıla rağmen CHP'nin değişmediğini, değişemeyeceğini gösteriyor...

Rakibi rahmetli Menderes'in darbeyle devrilmesini ve idamını engellemediği yetmiyormuş gibi, sonrasında da seçmenin AP'ye verdiği iktidar koltuğuna hiç gocunmadan oturan İnönü tarzı siyasetin CHP'nin alametifarikası olduğunu unutturmuyor...

Vesayetin darbe mekaniğini kırıp TSK'yı olması gerektiği gibi siyaset üstü bir pozisyona taşıyan Erdoğan'ın değerini daha hissettiriyor...

15 Temmuz'da darbenin başarılı olmasını umutla bekleyen toplumsal ve siyasal tortunun temsilcilerinin iktidara gelmesinin olası sonuçlarını düşündürüyor.

Aynen devam Aykut Bey...,

Çünkü Erdoğan sivil siyasete ve demokrasiye sahip çıkarak sizi de kurtarıyor, kurtaracak..."