Postal yalayanlar abdestli müdürden rahatsız oldu

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Her dönem vesayetin yanında yer alan ve postal yalamayı alışkanlık haline getiren fondaş medyanın kalemşorları ile paralı trolleri bu defa İmam Hatip mezunları üzerinden kirli bir algı operasyonuna soyundu. Firari FETÖ’cü Hakan Şükür’e ‘kral’ diyen darbeci babanın oğlu Oğuzhan Uğur’un programına konuk olan Cüneyt Özdemir, Basın İlan Kurumu Müdürü Cavit Erkılınç üzerinden İmam Hatip mezunlarına nefret kusarken, gerçekte ise kendi siyasal düşüncesine yakın iktidarlar döneminde BİK’in Genel Müdürlüğüne atanan askeri okul mezunu yöneticileri görmezden geldi.

Özdemir'de İHL hazımsızlığı

‘Kutuplaştırıyorsunuz’ diyerek AK Parti’yi hedef alan, ancak her fırsatta manevi ve milli değerlerimize saldıran seküler yobazlar, kadim düşmanlıklarından geri adım atmıyor. Firari FETÖ’cü Hakan Şükür’e bir zamanlar ‘kral’ dediğini ve milli formada yazan ismini öptüğünü itiraf eden Oğuzhan Uğur’un BaBaLa TV’sine konuk olan Cüneyt Özdemir, yaptığı konuşmada, “Basın İlan Kurumu’nun başında şu an Cavit Erkılınç var. Belki de adını ilk kez duyuyorsunuz. Ben hiç tanışmadım kendisiyle. Kendisi 1961 doğumlu. Ortaöğrenimini İstanbul İmam Hatip lisesinde yapıyor. Lisans eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Türkiye’de bu kadar gazeteci arasında Basın İlan Kurumu’nun başında ilahiyat mezunu biri var” sözleriyle, İmam Hatip mezunlarına nefret kusarken, kendi siyasal düşüncesine yakın iktidarlar döneminde BİK’in başkanlığına üst üste harp okulu mezunu subay emeklilerinin atandığını görmezden geldi.

Postal kokusunu AK Parti temizledi

Cavit Erkılınç üzerinden İmam Hatiplere nefret kusanların bu ülkede sözde gazetecilik adı altında postal yaladığı dönemde BİK Genel Müdürlüğü yapan askeri okul mezunlarından bazıları şöyle:

9 Ocak 1961’de kurulan ve resmi ilanların ulusal-yerel basında paylaştırılmasında aracılık eden Basın İlan Kurumu’na ‘kurucu genel müdür’ olarak atanan Sabahattin Selek, sırasıyla Erzincan Askeri Ortaokulu’nu, Bursa Askeri Lisesi’ni ve Ankara’da Kara Harp Okulu’nu bitirdi. Bir müddet subay olarak görev yapan Selek, 12 yıl boyunca yürüttüğü Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ardından CHP Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Selek’in ardından atanan ve 1973-2003 yılları arasında tam 30 yıl boyunca Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü koltuğuna oturan Gültekin Samancı, 1947’de Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1949’da ise Harp Okulu’ndan mezun oldu. Samancı, 10 yıl süreyle subay olarak TSK’da görev yapmıştı.

2003 yılında göreve gelen Ertan Cillov ise 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar ticari firmalara da avukatlık hizmeti veren Cillov’un gazetecilik mesleğiyle alakası yoktu.