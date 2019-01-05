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Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?

Naylon poşetlerin ücretli olmasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan itibaren poşetler ücretli oldu. Vatandaşlar artık marketlerde alış veriş yaptıklarında poşetleri 25 kuruş karşılığında ücretli alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımının ücretli olup olmaması konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki eczanelerde poşetler ücretli mi ücretsiz mi?

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:23
Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?

Naylon poşetlerin ücretli olmasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan itibaren poşetler ücretli oldu. Vatandaşlar artık marketlerde alış veriş yaptıklarında poşetleri 25 kuruş karşılığında ücretli alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımının ücretli olup olmaması konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki eczanelerde poşetler ücretli mi ücretsiz mi?

"Eczanelerde poşet kullanımına ilişkin çalışma yürütüyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamasında "(Eczanelerde poşet kullanımı) Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:23
  1. Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?
  2. naylon poşet fiyatları
  3. son dakika poşet ücretleri

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