0553 313 94 23

Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı

Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen “Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı”na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , “4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı” dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:07
Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nda (ASO), çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik düzenlenen “Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı”, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak’tan itibaren uygulamanın hayata geçtiğini hatırlattı. Kurum, bu süreçte vatandaşın, sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin verdiği destekle ilgili taraflara teşekkürlerini iletti.

Süreçle ilgili kısa bilgi veren Kurum, “4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Biz 2019’dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın geçmesiyle birlikte de bu kullanım yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda” ifadesini kullandı.

“Toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz”

Kurum, plastik poşetlerin geri toplanma oranının yaklaşık yüzde 1 olduğuna değinerek “Niye derseniz, plastik poşetlerin geri toplamından üretilme maliyeti, yaklaşık normal maliyetin 100 katı fazla. Dolayısıyla hiçbir üreticimiz bu plastik poşetleri toplayıp, yeniden üretmek işine gelmiyor. Dolayısıyla toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Plastik poşetlerden 25 kuruş alındığını anımsatan Kurum, “25 kuruşun zaten 10 kuruşu üretim maliyeti, 15 kuruşunu da Bakanlık, bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin artırılması noktasında bir kaynak olarak kullanacak” açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, “Nihai tüketim malı içindeki bileşenlerden dolayı çevre katkı payı alınmayacak. Sonuçta toplanan atıkların geri dönüşümüyle ham madde ithalatının azalması sağlanacak ve ülkemiz kazanacak” dedi.

Türk sanayisinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarına katkıda bulunduklarını belirten Varank, atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugün doğaya ilişkin duyduğumuz kaygıların ancak yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetsel anlayışla üstesinden gelebileceğiz. Bunun için yalnızca teknolojilerin değil aynı zamanda zihniyetin değişmesine ihtiyacımız var" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:07
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Ankara Sanayi Odası (ASO)
  3. Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. plastik poşet
  6. Türk sanayisi
  7. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    407 marka 2019’da da ‘indirime devam’ dedi
    1. 407 marka 2019’da da ‘indirime devam’..
    2. Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adaylarını..
    3. Maradona taburcu edildi
    4. ‘81’in üzerinde millet bahçesi inşa..
    5. Van'da uyuşturucu operasyonu
    6. Restoranda başörtülü kadına çirkin..
    7. Kalp hastası yaşlı adama ulaşmak için..
    8. Karz-ı Hasen şirketlere can suyu olacak
    9. Sağlık Bakanlığından "seyyar sandık"..
    10. Hac maliyeti 15 bin riyalden başlıyor
    11. THY'nin en yaşlı yolcusu, kıtaları aştı
    12. Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı
    13. Üniversitelerde şiddeti önlemek için..
    14. Mersin'de 11 suçtan aranan zanlılar..
    15. 13 şehir hastanesi için geri sayım
    16. Başbakan: O konuda Türkiye ile uyumluyuz
    17. Enflasyon Merkez’in takibinde
    18. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    19. Amma da attın be Türker Paşa!
    20. Pakistan ile tarımsal alanda işbirliği..
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!