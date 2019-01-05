Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nda (ASO), çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik düzenlenen “Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı”, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak’tan itibaren uygulamanın hayata geçtiğini hatırlattı. Kurum, bu süreçte vatandaşın, sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin verdiği destekle ilgili taraflara teşekkürlerini iletti.

Süreçle ilgili kısa bilgi veren Kurum, “4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Biz 2019’dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın geçmesiyle birlikte de bu kullanım yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda” ifadesini kullandı.

“Toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz”

Kurum, plastik poşetlerin geri toplanma oranının yaklaşık yüzde 1 olduğuna değinerek “Niye derseniz, plastik poşetlerin geri toplamından üretilme maliyeti, yaklaşık normal maliyetin 100 katı fazla. Dolayısıyla hiçbir üreticimiz bu plastik poşetleri toplayıp, yeniden üretmek işine gelmiyor. Dolayısıyla toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Plastik poşetlerden 25 kuruş alındığını anımsatan Kurum, “25 kuruşun zaten 10 kuruşu üretim maliyeti, 15 kuruşunu da Bakanlık, bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin artırılması noktasında bir kaynak olarak kullanacak” açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, “Nihai tüketim malı içindeki bileşenlerden dolayı çevre katkı payı alınmayacak. Sonuçta toplanan atıkların geri dönüşümüyle ham madde ithalatının azalması sağlanacak ve ülkemiz kazanacak” dedi.

Türk sanayisinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarına katkıda bulunduklarını belirten Varank, atıkların geri dönüşümü için getirilen yeni mekanizmaların, sanayicinin maliyetlerine asgari seviyede yansıması için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugün doğaya ilişkin duyduğumuz kaygıların ancak yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetsel anlayışla üstesinden gelebileceğiz. Bunun için yalnızca teknolojilerin değil aynı zamanda zihniyetin değişmesine ihtiyacımız var" dedi.