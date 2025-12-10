Poşet fırsatçılığına geçit yok: Bakanlık marketlere ceza kesecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.

ŞİKÂYETLER ÇOĞALDI

Perakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım’daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DA UYARI YAPMIŞTI

KDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.

Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Uygulama kapsamında:

50 kuruşluk plastik poşet tüketiciye sunulmak zorunda,

Daha pahalı kağıt/bez/nonwoven torbaların zorunlu tutulması yasak,

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak.