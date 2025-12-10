  • İSTANBUL
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Poşet fırsatçılığına geçit yok: Bakanlık marketlere ceza kesecek

Poşet fırsatçılığına geçit yok: Bakanlık marketlere ceza kesecek

Artan şikâyetler sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet uygulamasını fırsata çeviren işletmelere yaptırım sinyali verdi. Düzenlemeye aykırı hareket eden market ve mağazalara para cezası yolda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı market ve mağazaların tüketiciyi 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torbalar almaya zorlaması üzerine devreye girdi. Hürriyet'in haberine göre, gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren bakanlık, sözlü uyarılara rağmen uygulamanın sürmesi nedeniyle para cezası için hazırlık başlattı.

ŞİKÂYETLER ÇOĞALDI

Perakendecilerin zorunlu çanta satışını sürdürdüğüne ilişkin şikâyetlerin çoğalması üzerine bakanlık, işletmelerin yükümlülükleri ihlal edip etmediğini sahada yaptığı denetimlerle doğruladı. Konu, 12 Kasım’daki Ambalaj Komisyonu toplantısında yeniden gündeme geldi.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DA UYARI YAPMIŞTI

KDK, market ve mağazaların bu uygulamasını eleştirerek ilgili bakanlıklara denetim ve yaptırım çağrısı yapmış; bakanlık bürokratları da denetimlerde sorunları tespit etmişti.

Bürokratlar, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın satış noktalarının yükümlülüklerini düzenleyen 8. madde 6. fıkrasına dikkat çekerek, bu hükme uymayan market ve mağazalara para cezası uygulamak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Uygulama kapsamında:

50 kuruşluk plastik poşet tüketiciye sunulmak zorunda,

Daha pahalı kağıt/bez/nonwoven torbaların zorunlu tutulması yasak,

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
