Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Emevi Camii'nde Nasr Suresi’ni okuyarak ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a cevap verdi.

Hizbullah’ın ölen lideri Hasan Nasrallah’ın geçmişte yaptığı bir konuşmanın videosu, Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Nasrallah, konuşmasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın (o dönemki ismiyle Cevlani) hiçbir zaman Suriye devrimini gerçekleştirebileceğine inanmadığını açıkça belirtmişti.

Nasrallah o videoda, “Rejimi değiştirme, rejimi devirmek ya da Şam’a geri dönme hikayesi bizim için artık bitmiştir. Çünkü bu, Ebu Muhammed el-Cevlani'nin gücünün yetebileceği bir şey değildir.” ifadelerini kullanmıştı. Nasrallah, bu sözleriyle milyonlarca Sünni Suriyelinin çektiği zulmün devam etmesine zemin hazırlayan politikaların sözcülüğünü yapmıştı.

Emevi Camii'ndeki sembolik cevap

Bugün, Suriye devriminin zaferle sonuçlanmasının birinci yıl dönümünde, Ahmed Şara’nın attığı adım, Nasrallah'ın bu sözlerine verilmiş tarihi bir yanıt niteliği taşıdı. Şara, devrimin zafer simgelerinden biri olan Şam Emevi Camii’nde sabah namazını kıldı.

Emevi Camii’nde Nasr Suresi’ni okuyan Şara, Allah'ın kelamıyla düşmanlarına cevap verdi. Nasr Suresi’nin anlamı, bu sembolik eylemin gücünü zirveye taşıdı:

"Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir."

Şara, bu ayetleri okuyarak, Suriye halkının devrimini imkansız gören ve zulmeden tüm kesimlere, zaferin yalnızca Allah’ın yardımıyla gerçekleştiği mesajını verdi. Bu hareket, bölge siyaseti açısından derin anlamlar taşıyan, unutulmaz bir an olarak tarihe geçti.

Daily Ummah