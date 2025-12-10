Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma büyüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirleyen ekipler sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. Operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu kasten öldürmekle suçlandı.

DOSYAYA SOMUT DELİLLER GİRDİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun “Kasten öldürme” suçundan gözaltına alındıkları belirtildi.

Dosyaya “kuvvetli somut delillerin” girdiği ve soruşturma hakkında gizlilik kararı verildiği bildirildi.

Soruşturmada görevli bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında, verilen ilk ifadelerle, olay yerindeki canlandırma sırasında ortaya çıkan anlatımlar arasında çelişkiler olduğu tespit edildi.

Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanlarda alınan, toplam 3 ayrı ifadeleri arasında da çelişkilerin bulunduğu kaydedildi.

BAŞSAVCI: İĞNEYLE KUYU KAZDIK

Şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcı, soruşturmanın yöntemine ve hassasiyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.