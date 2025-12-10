  • İSTANBUL
Yerel Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı
Yerel

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’nin yönetmeye başladığı günden bu yana adeta bir klasik haline gelen toplu taşıma araçlarındaki yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında yangın çıktı.

CHP’nin yönettiği İBB’de sorunlar devam ediyor. Adeta bir klasik haline gelen toplu taşıma araçlarındaki yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın, görevliler tarafından söndürüldü.

Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Yolcular İBB yönetimine büyük tepki gösterdi.

Metrobüs yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.

