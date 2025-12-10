Şırdancı Mehmet yaya geçidinde öldürüyordu: Çarptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Sosyal medya fenomeni ‘Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezindeki kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.