Muhalefetten hayali kriz simsarlığı

TBMM’de 2026 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler başlarken, CHP Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 860 sayfalık karşı oy metniyle bütçeye gözü kapalı “ret” gerekçelerini sıralayarak çözüm değil, sorun muhalefeti görüntüsünü pekiştirdi. Metinde bütçe hakkının 2017 Anayasa değişiklikleriyle zayıflatıldığı, 5018 sayılı Kanun’un TBMM denetimini güçlendirmek için çıkarıldığı ileri sürülerek Meclis’in fiili etkisini azalttığı iddia edildi. Akit’e konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, CHP’nin ve muhalefetin tezlerini şöyle çürüttü:

İTALYA’YI GERİDE BIRAKTIK

“2020-2024 döneminde dünya ekonomisi yüzde 15,1 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yüzde 30,3’lük bir büyüme gösterdi, GSYH 2023 itibarıyla ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak 2025 itibariyle 1.5 trilyonu geçti, Bu yıl kişi başına düşen milli gelir 17.7 bin dolar olarak açıklandı, Merkez Bankası rezervleri 28 Kasım itibarıyla 183,2 milyar dolara ulaştı, İhracatımız 270,6 milyar doları buldu, Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi oldu. Böylece Türkiye, İtalya’yı geçerek Avrupa’nın da 4’üncü büyük ekonomisi haline gelecek. Merkezi yönetim bütçesinden 2002’de yalnızca yüzde 9,4 seviyesinde pay alan eğitime 2026 yılında yüzde 15,3 oran ile en yüksek payı ayırarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar liraya yükselttik. Vatandaşlarımızın, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 2026 yılında 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayırdık. CHP eleştiriyor ama bunlar hamasi nutuklar. CHP’yi belediyelerde gördük, sürekli eleştiriyorlardı belediyeleri. Gördük ki, CHP’ye geçen belediyelerin hepsi geri gitti, battı. Yatırım yarı yarıya düşmüş.”