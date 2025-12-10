  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

TCG Alemdar’ın görevindeki o ayrıntı! Derinlerdeki operasyonun arkasındaki güç konuşuluyor!

Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!

Böyle mizah yerin dibine batsın! Alman devlet kanalında ırkçılık skandalı

Muhalefetten hayali kriz simsarlığı

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Layık olana değil ‘laik’ olana burs

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'
Gündem Türk ve İtalyan öğretmenler arasında eşitsizlik! İstanbul Özel İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı
Gündem

Türk ve İtalyan öğretmenler arasında eşitsizlik! İstanbul Özel İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk ve İtalyan öğretmenler arasında eşitsizlik! İstanbul Özel İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı

Türk ve İtalyan öğretmenler arasında eşitsizlik olduğunu belirten İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenlerden grev kararı aldı.

İstanbul Özel İtalyan Lisesinde görev yapan Türk öğretmenler, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle grev kararı aldı.

Okulun önünde Türk öğretmenler adına basın mensuplarına açıklamada bulunan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, yaklaşık dört aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldıklarını belirtti.

Karakurt, okulda görev yapan Türk ve İtalyan öğretmenler arasında eşitsizlik olduğunu belirterek, sendika olarak İtalyan öğretmenlerin ücretlerine değil, Türk öğretmenlerin ücret seviyesine itiraz ettiklerini kaydetti.

Türk öğretmenler için diğer yabancı okullardaki ücret standartlarının emsal alınmasını istediklerini, eğitim faaliyetlerinin aksamasını istemediklerini söyleyen Karakurt, "Öğretmenlerimizin en büyük arzusu, tüm enerjileriyle sınıflarında olmak ve öğrencileriyle buluşmaktır. Sınıfların boş kalması bizim tercihimiz değil, adil bir yönetim anlayışı olmadan eğitimin sürdürülebilirliği mümkün değildir." diye konuştu.

 

Tarih öğretmeni İlhan Gülek de son üç yıldır neredeyse zamsız çalıştıklarını, ortalama 25 yıllık mesleki deneyimlerine ve haftada 27 saat derse girmelerine rağmen 60 bin lira maaş aldıklarını dile getirdi.

Geçim derdine düşmeden, sürekli işten atılma tehdidiyle karşılaşmadan ve gelecek kaygısı duymadan çalışmak istediklerini kaydeden Gülek, "Elbette İtalyan meslektaşlarımızla aramızda bazı farklar olacaktır. Onlar burada yurt dışı görevinde bulunmaktadır ve bunun bazı ayrıcalıkları olmalıdır. Ancak ayrıcalık, ayrımcılığa dönüşüyorsa bu önemli bir sorundur. Öğretmen maaşlarını ödeyen İtalyan devleti, İtalyan öğretmenin Türk öğretmenden 5 kat daha fazla maaş alması gerektiğini savunuyorsa bu ayrımcılıktır." dedi.

Gülek, İtalyan öğretmenlerle aralarındaki farkın yalnızca ücretle sınırlı olmadığını savunarak, sendikal haklar ve çalışma planında da eşitsizlik bulunduğunu öne sürdü.

Bugüne kadar tüm demokratik yolları denediklerini aktaran Gülek, mesleki onuru, emeğin değerini korumak için grev kararı aldıklarını söyledi.

Öğretmene fiziki şiddete adli süreç
Öğretmene fiziki şiddete adli süreç

Gündem

Öğretmene fiziki şiddete adli süreç

Öğretmen servis minibüsü devrildi!
Öğretmen servis minibüsü devrildi!

Yerel

Öğretmen servis minibüsü devrildi!

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı
Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Yaşam

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23