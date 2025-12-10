  • İSTANBUL
Gündem Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı
Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden alınan Haber Türk Genel Yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanların listesini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler üzerine çalışma başlatıldı. Savcılık tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlenirken, soruşturmada adı geçen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler şu şekilde açıklandı:

Mehmet Akif Ersoy

Elif Kılıç

Ufuk Tetik

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Buse Öztay

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Savcılık, dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı. 

