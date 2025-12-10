Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Türkiye’de alkol kaynaklı trafik kazaları her geçen gün artıyor. Mevcut cezalar caydırıcılıktan uzak kalıyor, alkollü sürücülere verilen yaptırımlar ise işe yaramıyor. Artık ehliyete kalıcı el koyma, araçların trafikten men edilmesi ve ceza sınırlarının yükseltilmesi gibi sert düzenlemeler kaçınılmaz. Alkol kaynaklı trafik suçlarında hukuki çerçevenin genişletilmesi ve sertleştirilmesi, toplumsal güvenlik açısından zorunluluk arz ediyor.

Türkiye genelinde trafik kazalarında alkol ve aşırı hız kaynaklı ihlallerin arttığı resmi verilerle ortaya konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın ocak–ağustos dönemini kapsayan verilerine göre, alkollü araç kullanımı sürücü belgelerinin geri alınmasında ilk sırada yer alırken, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda da alkol ve hız başlıca kusur nedenleri olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ülke genelinde 440 bin 578 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1.420’si ölümlü, 187 bin 716’sı yaralanmalı olarak kayıtlara geçerken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.670, yaralananların sayısı ise 270 bin 467 oldu. Yetkililer, son yıllarda özellikle alkollü ve hızlı araç kullanımına bağlı kazalarda belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekti.

Trafik denetimlerinde ocak–ağustos ayları arasında toplam 212 bin 180 sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı. Bu işlemlerin 171 bin 295’i alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleştirildi. Aynı dönemde 100 ceza puanını dolduran 11 bin 347 sürücünün, hız sınırını 5 kez aşan 490 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan sürücü kusurlarında ise 1.271 kazanın alkollü araç kullanımı, 1.541 kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında tablo daha da dikkat çekici hale geliyor. Geçen yıl ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında alkollü araç kullanımı nedeniyle 1.933, aşırı hız nedeniyle 2.197 kaza yaşandı. 2024’te alkollü araç kullandığı tespit edilen 258 bin 594 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. 2023’te ise alkollü araç kullanımı nedeniyle 1.712, aşırı hız nedeniyle 2.208 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi.

Uzmanlar, alkol ve hız ihlallerinin hem kazaların sayısını hem de can kayıplarını artırdığını vurgularken, denetimlerin ve caydırıcı önlemlerin artırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Cezalar artmalı!

Alkolün toplumda yol açtığı tablo artık münferit vakalarla açıklanamayacak düzeyde. Trafik kazalarıyla birlikte ölüm ve ağır yaralanmaların önemli bir kısmı doğrudan alkollü araç kullanımından kaynaklanıyor. Buna rağmen alkollü bir sürücünün sebep olduğu ölüm vakaları hâlen taksir kapsamına alınmakta, kasten öldürme ile aynı hukuki düzlemde değerlendirilmemekte. Halbuki bilinçli şekilde alkollü direksiyon başına geçmek, doğrudan sonuçlarını öngörerek risk almaktır ve bu fiilin hukuki karşılığı çok daha ağır olmalıdır.

Mevcut cezalar caydırıcılıktan uzak kalmakta, alkollü sürücülere verilen yaptırımlar kamu vicdanında ciddiyetsiz bulunmakta; ehliyete kalıcı el koyma, araçların trafikten men edilmesi ve ceza sınırlarının yükseltilmesi gibi sert düzenlemeler kaçınılmaz hale gelmektedir. Alkol kaynaklı trafik suçlarında hukuki çerçevenin genişletilmesi ve sertleştirilmesi, toplumsal güvenlik açısından zorunluluk arz ediyor.

İşte son birkaç ay içinde alkol sebebiyle yaşanan kaza ve ölümlerden bazıları:

● İzmir Ödemiş’te kamyonetle çarpışan araçtaki 3 gün önce anne olmuş Emira Hilal öldü; kamyonetin sürücüsü 2.70 promil alkollü yakalandı, 8 kişi yaralandı.

● İstanbul Sultanbeyli’de makas atıp kamyonete çarpan alkollü sürücü, 3 kişiyi yaraladı.

● Alkollü sürücü, önce 2 kişiye çarptı; panikleyip kaçarken 7 başka araca daha çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

● Pendik’te 3,2 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü, 7 araca birden çarparak büyük maddi hasara sebep oldu.

● Kayseri’de alkollü sürücü kaza yaptı; araç pert oldu.

● Alkollü sürücünün yol açtığı kazada bir otomobil yayalara çarptı; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

● Ankara’da taksi şoförüyle tartışan yolcu, alkollü olduğu belirtilirken silahla 3 el ateş açtı; duraktaki diğer şoförler panik yaşadı.

● Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı.

● Alkollü sürücünün çarpıp üzerinden geçtiği İngiliz uyruklu kadın, hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

● Amasya’da alkollü hafif ticari araç sürücüsünün karıştığı kazada, kavşakta otomobille çarpışınca 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

● ATV ile askeri araca ve otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı. Otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu Hatice adlı kadın hayatını kaybetti.

● Bartın’da, alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23) öldü.

● İstanbul-Büyükçekmece’de makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, bir otomobile arkadan çarptı; araçtaki 6 aylık bebek öldü, anne ve baba yaralandı.

● Bursa’da 4 bira içtiğini söyleyen alkollü kamyonet sürücüsü, 2 kız kardeşin ölümüne neden oldu; savunmasında selektör yaptığını söyledi.

● Tekirdağ Çorlu’da 3.51 promil alkollü sürücü karşı şeride geçip bir araca çarptı; iki sürücü de hafif yaralandı.

