Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!

Batı aparatı Nevşin Mengü’nün X hesabından ‘Avrupa'da basın özgürlüğü’ başlığıyla paylaştığı harita, Avrupa ülkelerinin basın özgürlüğü durumunu renk kodlarıyla sınıflandıran bir görsel. Haritada ülkeler “iyi”, “tatmin edici”, “sorunlu”, “zor” ve “çok ciddi” kategorilerine ayrılıyor; değerlendirme uluslararası bir basın özgürlüğü endeksinin yıllık raporuna dayanıyor.

Yani paylaşılan sözde “Avrupa basın özgürlüğü” haritası, gerçeklikten kopuk bir algı operasyonundan ibaret.



Mengü’nün ve benzerlerinin görmezden geldiği şey ise Batı’nın iki yıldır Gazze’de işlenen soykırım karşısında İsrail’in gölgesinden çıkamayan, siyaseten ve medyatik olarak rehin alınmış bir halde olması. Bu tabloda “basın özgürlüğü” söylemi, yalnızca kendi iç ideolojik sınırlarına sadık duran yayıncılık anlayışının paravanlığından başka bir şey değil.

ABD ve Avrupa İsrail’in işaretini almadan adım atamıyor

Avrupa’nın basın özgürlüğü karnesi, 7 Ekim sonrasında bizzat kendi pratiğiyle deşifre oldu. ABD’den Almanya’ya kadar pek çok ülke, İsrail’in işaretini almadan tek bir adım bile atamazken, Filistin’e destek veren gazeteciler susturuldu, yayınlar kapatıldı, gösteriler dağıtıldı ve kamuoyu baskıyla dizayn edildi. Bu süreçte İsrail’in siyasi ve medya düzeyinde Batı’yı nasıl avucunda oynattığı tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Dolayısıyla Mengü ve onun gibi batı yalamalarının ortaya attığı istatistiklere bugün kimse aldanmıyor.

Kör olmayan herkes biliyor ki Avrupa’da basın, yalnızca Batı ideolojisine özgürdür; bunun dışındaki her görüş sistematik olarak dışlanıyor, kriminalize ediliyor, yok sayılıyor.

Nevşin Mengü gibi isimler ise, bu düzenin işaret fişekleri olarak davranıyor. Gazetecilik kisvesi altında Batı’nın ve İsrail’in siyasal söylemini içeriye tercüme ediyorlar. Toplumun artık bu kalıplara tok olduğu, Batı güzellemelerinin ve “özgürlük” masallarının alıcı bulmadığı çok açık. Mengü’nün sözcülüğünü yaptığı düzen, Gazze’de işlenen insanlık suçlarını meşrulaştırmak adına Avrupa’nın kendi değerlerini dahi ayaklar altına almasını normalleştirmekten başka bir iş yapmıyor.

Ayrıca Avrupa’daki basın özgürlüğü endekslerinden Batı’nın kendi aparatlarını çıkardığımızda, algı üreticilerini, etki ajanlarını ve siyasal operasyon görevlilerini ayıkladığımızda bu istatistik hiç neredeyse sıfıra düşüyor. Gerçek gazeteci kategorisine ise bunlardan hiçbiri girmiyor. Bu sınıfa Nevşin Mengü gibilerin zaten hiçbir zaman girmediği ise herkesin malumu.

Bu sebeple paylaşılan sözde “Avrupa basın özgürlüğü” haritası, Batı’nın kendi propagandasını yaymak için ürettiği araçlardan biri. Bunu da Mengü gibi kullanışlı elemanlara yaptırtıyorlar...