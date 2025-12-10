Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceklerdir.” dedi.

Forumda konuşma yapacağı da öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.