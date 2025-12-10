  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor
Gündem

Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceklerdir.” dedi.

 

Forumda konuşma yapacağı da öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu
‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

Gündem

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

Trump: Ukrayna’da seçim zamanı geldi! Maduro’nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!
Trump: Ukrayna’da seçim zamanı geldi! Maduro’nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

Dünya

Trump: Ukrayna’da seçim zamanı geldi! Maduro’nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu
Gündem

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kendisinin ve ailesinin de araların olduğu Milli Görüş’çüler için ‘Vatan haini köpekler’, ‘Cumh..
27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre
Dünya

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

Eski bir İngiliz askerin 1998 yılında Şili'den başlattığı "eve dönüş" yolculuğu 27. yılına girdi. Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan, sadece yü..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23