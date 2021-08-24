Poşe yumurta nedir? Poşe yumurta tarifi püf noktası

Mutfakta yenilikler denemek isteyen pek çok kişi son günlerde poşe yumurta tarifini araştırıyor. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır püf noktası nedir?

Poşe yumurta nedir?

Poşe yumurta bir nevi haşlanmış yumurtadır. Yumurtanın beyazı sert sarısının akışkan olduğu, yumurtayı suya kırarak pişirilen bir tekniktir.

Poşe yumurta tarifi püf noktası

Küçük bir tencerele üç parmak yüksekliğinde su doldurun. Yayvan bir tencere seçmeniz uygun olacaktır.

Suya birkaç damla sirke damlatın.

Suyun ısısı 80-85 dereceye geldiğinde suya bir cimdik tuz ekleyin.

Bir kaseye yumurtayı kırın.

Kaynama noktasına gelen suyu bir kaşıkla iyice karıştırın.

Ardından hızla oluşturduğunuz girdabın ortasına yumurtayı bırakın.

3-5 dakika içerisinde yumurtanız hazır hale gelecek.

Bir kevgirle yumurtayı alın.

Çay kaşığı ile yumurtanın beyazının sert olup olmadığını kontrol edin.

Eğer beyaz sertse yumurtayı ikram edebilirsiniz.

Şayet yumurta beyazı halen çok yumuşaksa birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.