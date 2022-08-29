Poşe yumurta ne demek? Poşe yumurta tarifi nasıl yapılır? Poşe yumurta kaç dakikada pişer?

Poşe kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtanın farklı bir versiyonda pişirilmesidir. (Omlet) Poşe yumurta yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. En az üç malzeme ile yapılan Poşe yumurta nedir, tarifi püf noktaları neler, poşe yumurta kaç dakikada pişer ve yanına ne gider soruların yanıtlarını haberimizde bulabileceksiniz. Vereceğimiz bu tarif herkesin aradığı o nefis ve pratik tariftir. Gözünüz kapalı bu tarife güvenebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Poşe yumurta nedir?

Haşlanmış yumurta, kaynatmak veya kaynatmak yerine kabuğunun dışında, haşlama yoluyla pişirilmiş bir yumurtadır. Poşe yumurta; çiğ yumurtanın kaynamakta olan su içine atılıp birkaç dakika sonra pişirilip sonrasında damak tadına göre ister sarımsaklı yoğurt ister salçalı sos ile servis edilerek hazırlanan bir yemektir.

Poşe yumurta ne demek, tekniği nasıl?

Yumurtanın beyazı sert sarısının akışkan olduğu, yumurtayı suya kırarak pişirilen bir tekniktir. Diğer bir anlatımla: Poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemi.

POŞE YUMURTA TARİFİ NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yumurta

Kaynar su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle ocakta kaynayan suyun ine tuz ve sirkeyi ekleyelim. Yumurtaların dağılmaması için ayrı bir yerde kırın ve yavaşça ocaktaki kaynar suya bırakın.

POŞE YUMURTA YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELER?

Poşe yumurta yapılırken dikkat edilecek ilk ve en önemli husus yumurtaların taze olmasıdır. Poşe yumurtaların pişirileceği suyun yeterli miktarda sirke ve tuz içermesine özellikle dikkat edilmelidir. Yumurtaların dağılmasını engellemek için yumurtaları direkt suyun içine kırmaktansa önce bir kâsenin içine kırıp buradan kaynayan su içine yavaşça bırakılması tavsiye edilmektedir. Lezzetli ve başarılı bir poşe yumurta tarifi için suyun sıcaklığı da oldukça önemli bir etkendir. Suyun sıcaklığının 85 – 90 derece olması en ideal pişirmeyi sağlayacaktır. Beyazlarının dağılmaması için su yumurtanın üzerine dökülür sürekli, kayısı kıvamı için yaklaşık 4 dk yeterli süredir.

Merak edenler için avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

Kaynayan suyu bir kaşıkla ortasına girdap yapıp içerisine yumurta kırılır ve 3 dakika pişirilir. Pişen yumurta bir süzgeç ile alınır diğer yumurta da aynı işlemden geçer. Kızarmış ekmeğin üzerine hazırladığımız avokadolu sos sürülür, en son olarak ta yumurta eklenir. Ekmeğiniz hazır, afiyet olsun!

Beyazlarının dağılmaması için suyu yumurtanın üzerine dökün sürekli kayısı kıvam için yaklaşık 4 dk yeterli olacak.

Poşe yumurta kaç dakikada pişer?

Küçük bir tencerede su kaynatın, sirke ekleyin ve yumurtayı bir kepçenin içine kırın. Kepçeyi yavaşça suyun içine batırın. 30 saniye kadar bekleyip yumurtayı suyun içine bırakın. 2-3 dakika pişirin ve yumurtayı kevgir yardımıyla suyun içinden alın.

Poşe ismi nerden geliyor?

Yumurtayı bir kevgirle (delikli kepçe) ile alıp hemen bir peçeteye koyuyoruz ve suyu emmesini sağlıyoruz sonra güzelce sarısının etrafına beyazı dolanacak şekilde tabağımıza yerleştiriyoruz. Yıllardır, hatta yüzyıllardır yediğimiz çılbırın zamanla adı poşe yumurta olmuş.