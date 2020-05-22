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Posbıyık Ramazan Bayramını Kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Ramazan Bayramı Dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:36:11 -
Posbıyık Ramazan Bayramını Kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Ramazan Bayramı Dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Kdz. Ereğlin halkının Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Posbıyık Kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi, “Bu Ramazan Bayramı’nı, bütün dünyanın ve bizlerin zorluklarla mücadele ettiği özel günlerde kutluyoruz. Sevdiklerimizle buluşup bayram coşkusunu istediğimiz gibi paylaşamayacağız ama bilin ki hepimiz kalben bir aradayız. Bu zorlu günleri atlatıp, evlerimizde ailelerimizle, sevdiklerimizle, büyüklerimizle, küçüklerimizle, komşularımızla, akrabalarımızla hep birlikte güzel bayramlar yaşamayı diliyorum. Kardeşlik, dostluk, paylaşma gibi değerlerin kıymeti böyle günlerde çok daha iyi anlaşılıyor. Aşkım Ereğli, bütün günleriniz bayram tadında, huzurlu, sağlıklı, coşkulu olsun. Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı çoğaltmasını diliyorum. Hoşgörü, barış, sevgi ve kardeşlik duygularıyla bayramınızı kutlarım.”

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