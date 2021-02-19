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Spor Porto yeni Pepe'sini buldu
Spor

Porto yeni Pepe'sini buldu

Portekiz ekibi Porto, Brezilya'nın Gremio takımından kanat oyuncusu Pepe'yi renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 00:50:00 -
Porto yeni Pepe'sini buldu

Porto Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pepe ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcunun transferi için 15 milyon avro bonservis ödendiği, serbest kalma bedelinin ise 70 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Foz do Iguaçu takımında başlayan Pepe lakaplı Eduardo Gabriel Aquino Cossa, 2016'da Gremio'ya transfer olmuştu. Brezilya liginde bu sezon Gremio formasıyla 30 maça çıkan Pepe, 9 gol kaydetti.

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