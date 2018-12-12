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Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Çok mutluyum

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 3-2 kazanılan Galatasaray maçının ardından konuştu. Conceiçao galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 01:37
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Çok mutluyum

Galatasaray karşısında 3-2 galip gelen Porto’da Teknik Direktör Sergio Conceiçao karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Galatasaray’ın maça baskılı başladığını söyleyen Conceiçao, “15. dakikaya kadar Galatasaray’ın baskısı vardı. Gelen golle daha bir rahatlama oldu. Son dakikada yenilen golle, soyunma odasına biraz daha tedirgin girildi. İkinci yarıda karşılıklı goller oldu ve maçı kazanacak skorla karşılaşmayı tamamladık. Bu durumdan dolayı da mutluyum. Şampiyonlar Ligi zor bir atmosferde, takımda yeni olan oyuncular görevlerini yerine getirdi ve sırıtmadı. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 01:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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