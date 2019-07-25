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Porto Riko’da protestolar valiye geri adım attırdı

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, istifasının istendiği büyük çaplı protestoların ardından geri adım atarak 2 Ağustos’ta görevi bırakacağını açıkladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
Porto Riko’da protestolar valiye geri adım attırdı

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, istifasının istendiği büyük çaplı protestoların ardından geri adım atarak 2 Ağustos’ta görevi bırakacağını açıkladı.


ABD’ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko’da iki haftadır süren kitlesel protestoların ardından Vali Ricardo Rossello, geri adıma attı. Rossello’nun hakkındaki federal yolsuzluk suçlamaları ve yakın çevresi ile arasındaki mesajlaşmaların basına sızması büyük çaplı protestoların fitilini ateşlemişti. Yüz binlerce kişi, hakkında rüşvet tartışmaları çıkan 40 yaşındaki Vali Rossello’nun istifası için sokaklara dökülmüştü.


Ricardo Rossello, halkın çağrılarının ardından 2 Ağustos’ta istifa edeceğini açıkladı. Facebook’ta yayınladığı görüntülü mesajda Rossello, "Sizi duyuyorum. Hatalar yaptım ve özür diledim. Özür dilemenin yeterli olmadığını biliyorum. 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de valilik görevimden istifa ediyorum. Bu görevi sürdürmenin başarımı zorlaştıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Rosello’nun istifasını duyurmasının ardından Porto Rikolular sevinç gösterileri düzenledi.


Porto Riko Valiliğinden yapılan açıklamada, Rossello’nun akşam saatlerin Porto Riko halkına hitap edeceği ifade edildi.


Yeni valinin ise Adalet Bakanı Wanda Vzquez olacağı belirtildi.



Ne olmuştu


Yaklaşık 3 milyon ABD vatandaşının yaşadığı Karayip adasında, Vali Rossello ve yakın çevresi arasındaki bir grup sohbetindeki mesajlar basına sızdırılmıştı. Yayınlanan mesajlarda vali ve çevresinin cinsiyetçi konuşmalarının yanı sıra siyasi muhaliflerle alay ettikleri ve muhalif basını aşağıladıkları ortaya çıkmıştı. Yakın tarihli bir raporda ise milyarlarca dolarlık yolsuzluk şebekesinin kamu fonlarının kullanarak özel müşteriler ile Porto Riko hükümetini etkiledikleri ve fayda sağladıkları yayınlanmıştı. Rapordaki suçlamaların ardında, basına sızdırılan bu grup sohbetlerinin olduğu iddia edilmişti.



Ünlülerden Porto Riko halkına destek gelmişti


Valinin hedef aldığı kişilerden biri olan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de protestolara katılarak yetkilileri valinin görevden alınma sürecini başlatmaya çağırmıştı. Ricky Martin’e bir destek de ünlü sanatçı Jennifer Lopez’den gelmişti. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde konser veren Lopez, Porto Riko’da yaşananlara sessiz kalmadı. Lopez, “Orada neler olduğunu dünyaya gösteren bir ses olduğu için Ricky Martin’e teşekkür etmek istiyorum. Güçlüyüz. Bunun üstesinden geleceğiz” sözleriyle desteğini ifade etmişti.


“Despacito” isimli şarkısıyla adını duyuran Porto Rikolu rapçi Daddy Yankee, binlerce kişi ile beraber San Juan’daki protestolara katılmıştı. Basına verdiği demeçte, “Haklarımız için demokratik ve barışçıl bir şekilde mücadele ediyoruz. Her şeyin ötesinde, saygı talep ettiğimize inanıyorum ve bunu hak ediyoruz” diyen Yankee, valinin bir sonraki seçimde aday olmamasını “iyi haber” olarak değerlendirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
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