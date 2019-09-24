Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.24 Eylül 2019 Salı 09:07
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adasıPorto Riko'da merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
USGS, depremin ardından, bir saatten kısa süre içinde aynı bölge civarında 4,7, 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Deprem paniğe neden oldu
Çok sayıda kişinin uykuda yakalandığı deprem paniğe neden oldu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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