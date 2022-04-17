  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Porto - Portimonense maç sonucu! Porto Portimonense maçı kaç kaç bitti?
Spor

Porto - Portimonense maç sonucu! Porto Portimonense maçı kaç kaç bitti?

Portekiz Süper Ligi’nde 30. haftas maçları oynanıyor. Porto sahasında Portimonense'yi ağırladı. Porto’da Çaykur Rizespor forması giyen Mehdi Taremi maçta gole doymadı. Futbolseverler Porto Portimonense maç sonucunu bir hayli merak ediyor. Peki Porto Portimonense maç sonucu ne? Porto Portimonense kaç kaç bitti? Porto Portimonense golleri, pozisyonları, Porto Portimonense maçı özeti!

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:20:00 - 2022-04-17 17:21:22
Porto - Portimonense maç sonucu! Porto Portimonense maçı kaç kaç bitti?

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Porto evinde Portimonense'yi sahasında misafir etti. Porto, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Porto'ya galibiyeti getiren goller 19, 34 (p) ve 47. dakikalarda Mehdi Taremi, 40 ve 60. dakikalarda Evanilson, 28. dakikada Marko Grujic ve 55. dakikada Pepe'den geldi. Porto bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Portimonense ise 32 puanda kaldı.

Porto - Portimonense istatistikleri

Portekiz ligi puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay