Porto - Portimonense maç sonucu! Porto Portimonense maçı kaç kaç bitti?

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Porto evinde Portimonense'yi sahasında misafir etti. Porto, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Porto'ya galibiyeti getiren goller 19, 34 (p) ve 47. dakikalarda Mehdi Taremi, 40 ve 60. dakikalarda Evanilson, 28. dakikada Marko Grujic ve 55. dakikada Pepe'den geldi. Porto bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Portimonense ise 32 puanda kaldı.

Porto - Portimonense istatistikleri

Portekiz ligi puan durumu