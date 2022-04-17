Porto - Portimonense maç sonucu! Porto Portimonense maçı kaç kaç bitti?
Portekiz Süper Ligi’nde 30. haftas maçları oynanıyor. Porto sahasında Portimonense'yi ağırladı. Porto’da Çaykur Rizespor forması giyen Mehdi Taremi maçta gole doymadı. Futbolseverler Porto Portimonense maç sonucunu bir hayli merak ediyor. Peki Porto Portimonense maç sonucu ne? Porto Portimonense kaç kaç bitti? Porto Portimonense golleri, pozisyonları, Porto Portimonense maçı özeti!
Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Porto evinde Portimonense'yi sahasında misafir etti. Porto, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Porto'ya galibiyeti getiren goller 19, 34 (p) ve 47. dakikalarda Mehdi Taremi, 40 ve 60. dakikalarda Evanilson, 28. dakikada Marko Grujic ve 55. dakikada Pepe'den geldi. Porto bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Portimonense ise 32 puanda kaldı.