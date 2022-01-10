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Ekonomi Portföy yöneticileri 2022’den umutlu
Ekonomi

Portföy yöneticileri 2022’den umutlu

Portföy yöneticilerince Borsa İstanbul’un bu sene de alıcılı seyrini sürdüreceği belirtilerek, “İhracat gelirleri güçlü olan şirketler sene içinde pozitif ayrışabilir” deniliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:14:00 -
Portföy yöneticileri 2022’den umutlu

Borsa İstanbul’un 2022’de yerli ve yabancı yatırımcı tarafından tercih edileceği, yükseliş eğilimini devam ettireceği öngörülüyor.

Portföy yöneticileri, bu sene yabancı kurumsal yatırımcının ilgisini artırmasının önemli olduğunu kaydediyorlar. Bu durumun şahinleşen küresel merkez bankalarının negatif etkilerini azaltabileceğini ifade ediyorlar.

Ata Yatırım Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, ihracatçılara satış yapan şirketlerin bu sene bir kademe ön planda yer alabileceklerine dikkat çekiyor. Gerz, “Yerli üretimin desteklendiği savunma, elektronik ve otomotivde elektrikli araç dönüşümüne destek veren sektörlere dikkat etmek lazım. Salgın hafiflerse turizmde de bir sıçrama olacaktır. Bu tablodan gayrimenkul sektörü de olumlu etkilenebilir” diye konuşuyor.

Gelirler yükselecek

Hedef Portföy Araştırma Uzmanı Yunus Şahin ise bu sene ihracat yapan, geliri dövize endeksli olan şirketlerin kârlarını yükseltecekleri tahmininde bulunarak, “Bunlar da hisse fiyatlarına yansıyacak. TL’yle iş yapan şirketlerde de enflasyonist ortam aynı etkiyi oluşturacak ve gelirler ile kârlar yükselecek. Bundan ötürü 2022 yılında Borsa İstanbul’un güçlü bir performans göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuşuyor.

Meyveler toplanacak

Öne çıkacak sektörleri de sıralayan Şahin, şunları söylüyor: “2022’de demir-çelik sektörü gücünü koruyacak gibi görünüyor. Hava yollarında ise bu yıl toparlanma hızlanacak gibi gözüküyor. Her ne kadar Omicron varyantıyla yeniden vaka sayıları yükselse de yaz mevsimine doğru durumun terse dönmesi kuvvetle muhtemel. Beyaz eşya sektörü ihracata güç katıyor ve yüksek kur ortalamalarının meyvelerini 2022’de toplayacak. Perakende sektöründe ise enflasyonist ortamın katkısı ortaya çıkacak. 2021 yılında Rekabet Kurumu tarafından kesilen cezalar dolayısıyla da baskı gören hisse senetleri endeksin altında performans gösterdi. Dolayısıyla 2022’de hem yüksek gelirler hem de daha iyi hisse performanslar bekleniyor.”

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