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Dünya Portekizli gardiyanlar, ülkenin cezaevi sistemini 'demode' buluyor! Devlet neye uğradığını şaşırdı!
Dünya

Portekizli gardiyanlar, ülkenin cezaevi sistemini 'demode' buluyor! Devlet neye uğradığını şaşırdı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 00:01:00 - 2024-09-19 00:06:21
Portekizli gardiyanlar, ülkenin cezaevi sistemini 'demode' buluyor! Devlet neye uğradığını şaşırdı!

Ulusal Cezaevi Muhafızları Birliği Başkanı Frederico Morais, Portekiz cezaevlerindeki güvenlik eksikliğinin insan kaynağı yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Portekiz'de Vale dos Judeus'tan beş mahkumun firar etmesinin ardından Adalet Bakanı, ülkedeki 49 cezaevinin güvenlik ve yönetim sistemlerinin acilen denetleneceğini duyurdu. Cezaevi gardiyanlarına göre ise bu denetimler için çok geç kalındı.

Aynı zamanda Gardiyanlar Sendikası Başkanı olan Frederico Morais, Euronews'e yaptığı açıklamada, "Eğer bizi dinlemiş olsalardı, bu sorunu önceden çözmüş olurduk. Portekiz'de hiçbir hapishanede güvenlik olmadığını biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu zaaflardan biri de personel eksikliği nedeniyle gözetleme kulelerinin devre dışı bırakılıp yerine güvenlik kameralarının getirilmiş olması. Kulelerin aktif olduğu dönemde sadece mahkumlar izlenmiyor, aynı zamanda cezaevi dışındaki garip hareketler de tespit ediliyordu.

Morais, "Hapishane çevreleri insan kaynağı ile güvence altına alınmalı. Gardiyanların tekrar kulelerde olması gerekiyor ve ülke genelindeki gözetleme kulelerinin neredeyse tamamı devre dışı bırakıldı, çünkü çalışacak gardiyan yok," diyor.

Kaynak eksikliğine ek olarak, cezaevi gardiyanları, mahkumların sosyal hayata yeniden entegrasyonu konusunda yeterince eğitim almadıkları için birden fazla sorumlulukla görevlendirilmelerinden endişe duyuyor.

Morais, "Gardiyan yok, araç yok, altyapı harabe halde, cezaevi sistemimiz eski. Sürekli şunu söylüyoruz: Avrupa'da ceza ve yeniden entegrasyonu birleştiren tek ülke olamayız. Güvenlik gücünü yeniden entegrasyonla birleştiremeyiz, çünkü biz cezaevi gardiyanıyız, görevimiz cezaevlerinin güvenliğini sağlamak ve mahkumları topluma yeniden entegre etmek değil," dedi.

Mevcut sorun, cezaevlerinin aşırı kalabalık olmasıyla daha da kötüleşiyor. 2023 verilerine göre, genel cezaevi doluluğu yüzde 90'ın üzerinde ve bu, zaten yüksek riskli bir seviye olarak kabul ediliyor. 675 kişilik Porto cezaevinde, geçen yıl 872 mahkum bulunuyordu ki bu, hapishane kapasitesini oldukça aşan bir sayı.

Sadece 2023 yılında, Portekiz genelinde cezaevlerinden dokuz mahkum kaçtı. 2024 yılına ait kaçış verileri ise henüz tam olarak mevcut değil.

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