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Spor Portekizli Bernardo Silva'ya Suudi Arabistan'dan teklif ortaya çıktı!
Spor

Portekizli Bernardo Silva'ya Suudi Arabistan'dan teklif ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-06-19 18:28:00 - 2023-06-19 18:36:17
Portekizli Bernardo Silva'ya Suudi Arabistan'dan teklif ortaya çıktı!

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif aldığı belirtildi. Ancak Portekizli yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmesinin beklendiği iddia edildi. Suudi Arabistan çıldırdı, istiyor...

Futbol dünyasında son dönemdeki transferleriyle dikkat çeken Suudi Arabistan'da sıradaki hedef Bernardo Silva oldu.
Sporx'in The Athletic'e dayandırdığı habere göre, bir Suudi kulübünün, Silva'ya yüksek kazançlı bir teklif sunduğu aktarıldı.

Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in görüşmeleri yürüttüğü ve Suudi ekibiyle rakamları masaya yatırdığı kaydedildi.

BARCELONA VE PSG MASADA

Silva'nın, Barcelona ve Paris Saint-Germain dahil önündeki seçenekleri değerlendirdiği ve Suudi Arabistan'ı geri çevirmesinin ve kariyerine Avrupa'da devam etmesinin beklendiği öne sürüldü.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Barcelona tarafından istenmiş ve Katalan ekibine transfer olmak istemişti. Silva, daha sonra ise Manchester City'de kalma kararı vermişti. Silva'nın bu yaz da takımdan ayrılabileceğine dair beklentinin olduğu ve Paris Saint-Germain'in şu ana kadar Portekizli yıldız için en fazla çaba harcayan kulüp olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manchester City'nin geçen sezon yaptığı üçlemede önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, çıktığı 55 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı.

Bernaldo Silva'nın Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

 

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