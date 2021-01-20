Portekiz'de ilk finalist belli oldu
Sporting Lizbon yarı finalde Porto'yu 2-1'lik skorla yenerek Portekiz Lig Kupası'nda finale çıktı.
Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Sporting ile Porto kozlarını paylaştı
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle biterken ikinci yarı üç gole sahne oldu.
79. dakikada Moussa Marega, Porto'yu 1-0 öne geçirdi. Ancak Sporting pes etmedi ve kalan sürede turladı.
78. dakikada oyuna dahil olan Jovane Cabral 86. dakikada skoru 1-1'e eşitlerken 90+4. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Sporting'in finaldeki rakibi 20 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Yarı finalin diğer maçında Braga ile Benfica kozlarını paylaşacak.