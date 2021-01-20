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Spor Portekiz'de ilk finalist belli oldu
Spor

Portekiz'de ilk finalist belli oldu

Sporting Lizbon yarı finalde Porto'yu 2-1'lik skorla yenerek Portekiz Lig Kupası'nda finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 03:43:00 -
Portekiz'de ilk finalist belli oldu

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Sporting ile Porto kozlarını paylaştı

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle biterken ikinci yarı üç gole sahne oldu.

79. dakikada Moussa Marega, Porto'yu 1-0 öne geçirdi. Ancak Sporting pes etmedi ve kalan sürede turladı.

78. dakikada oyuna dahil olan Jovane Cabral 86. dakikada skoru 1-1'e eşitlerken 90+4. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Sporting'in finaldeki rakibi 20 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Yarı finalin diğer maçında Braga ile Benfica kozlarını paylaşacak.

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