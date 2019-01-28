Portekiz medyası duyurdu! Fenerbahçe'de Slimani gidiyor Nicolas Castillo geliyor Portekiz basının da yer alan habere göre Fenerbahçe, Benfica'da oynayan forvet Nicolas Castillo'ya talip oldu.

Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe İslam Slimani ile yollarını ayırıp onun yerine Benfica'da oynayan Şilili golcü oyuncu Nicolas Castillo'yu transfer edeceği duyruldu. Castillo bu sezon Benfica forması ile 11 maçta forma giyerken gol sevinci yaşamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.