Portekiz medyası duyurdu! Fenerbahçe'de Slimani gidiyor Nicolas Castillo geliyor
Portekiz basının da yer alan habere göre Fenerbahçe, Benfica'da oynayan forvet Nicolas Castillo'ya talip oldu.28 Ocak 2019 Pazartesi 13:39
Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe İslam Slimani ile yollarını ayırıp onun yerine Benfica'da oynayan Şilili golcü oyuncu Nicolas Castillo'yu transfer edeceği duyruldu.
Castillo bu sezon Benfica forması ile 11 maçta forma giyerken gol sevinci yaşamadı.
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