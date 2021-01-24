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Spor Portekiz Lig Kupası'nın sahibi belli oldu
Spor

Portekiz Lig Kupası'nın sahibi belli oldu

Portekiz Lig Kupası finalinde Braga'yı 1-0 yenen Sporting kupayı kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 03:18:00 -
Portekiz Lig Kupası'nın sahibi belli oldu

Portekiz Lig Kupası final maçında Sporting ile Braga karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Sporting üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Magalhaes Pessoa'daki karşılaşmanın ilk yarısı az rastlanan bir ana sahne oldu. İki takımın teknik direktörleri Ruben Amorim ve Carlos Carvalhal yaşadıkları tartışma sonrası maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Sporting'e kupayı getiren gol 41. dakikada Pedro Porro'dan geldi. Sporting'de Pedro Gonçalves 90+5'te kırmızı kart gördü.

14 haftası geride kalan Portekiz Premier Ligi'nde Sporting 36 puanla namağlup lider, Braga ise 27 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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