Portekiz Kupası Braga'nın oldu
Portekiz Kupası finalinde Benfica'yı 2-0 mağlup eden Braga şampiyon oldu.
Portekiz Kupası finalinde Sporting Braga ve Benfica karşı karşıya geldi.
Estadio Efapel stadında oynanan final maçını 2-0 kazanan Carvalhal'in öğrencileri kupayı kazandı.
Braga'nın gollerini 45+3. dakikada Lucas Piazon ve 85. dakikada Horta kaydetti.
Benfica'da, 17. dakikada Leite ve 90+3. dakikada Taarabt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Braga'da ise 90+4. dakikada ilk golün sahibi Piazon kırmızı kart gördü.
Eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal'ın takımı Braga, Portekiz Kupası'nda 3. kez şampiyon oldu.