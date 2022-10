Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Jesus için bombayı patlattı: Dünya Kupası arasında...

Portekiz basını, Fenerbahçe yönetiminin, Dünya Kupası'nda lige verilecek arada teknik direktör Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifinde bulunacağını duyurdu.

Fenerbahçe, sezon başında takımın başına getirdiği ve kısa vadede önemli derecede verim aldığı Jorge Jesus ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Fenerbahçe'nin gerçekten sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede ve dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlar burada var. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Oyuncuların, hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar alabilmek için her türlü şarta sahibiz. Kontrat konusuna gelirsek de bu benim için bir yenilik değil, ben Portekiz dışında çalıştığım her takımda 1 yıllık kontrat yaparım, hiçbir zaman daha fazla yapmam. Çünkü ilk yıl hem kulüp hem Başkan hem de antrenör için aslında adaptasyon senesidir. Tabii ki benim için en önemli şey maddiyat değil, benim için en önemli şey; işin sportif kısmıdır. Bir yılın dışında gerçekten işler yolunda giderse kontrayı yenileyebiliriz. Dediğim gibi bu yaptığım şey benim için yeni bir durum değil, Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım."

Dünya Kupası arasında yeni teklif!

Geçen süre zarfında Fenerbahçe yönetimi, Jesus'tan memnun kalırken, yeni sözleşme kararı aldı. Sarı lacivertli yönetimin, Jesus'a yeni sözleşmeyi sunacağı 'resmi tarih' de belli oldu.

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.