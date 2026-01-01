Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Suriye’de devrik Esad döneminin en güçlü askeri isimlerinden biri olan eski özel kuvvetler komutanı Suheil al-Hassan, İsrail istihbarat subayı gibi davranan bir hacker tarafından kandırıldı.

Görüşmeyi gerçek sanan al-Hassan, Suriye’nin kıyı bölgelerinde silahlı yeniden yapılanma planlarını, finansman ağlarını ve İsrail’le kurulan temasları açıkça anlattı.

İSRAİL DESTEĞİ KONUŞULDU

Sızdırılan telefon kayıtlarında al-Hassan, koordinasyonun Beşar Esad’ın kuzeni Rami Makhlouf üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Görüşmede, silahlanma, para trafiği ve saha organizasyonu detayları yer aldı. Sahte İsrail subayı, “İsrail Devleti tüm imkanlarıyla yanınızda olacak” ifadesini kullandı.

Tel Aviv tuzak kurup Esad’ın generalini konuşturdu! Suriyedeki kirli plan ifşa oldu

ESAD'IN KUZENİ İSRAİL'İ KATLİAMLARI İÇİN TEBRİK ETTİ

Kayıtlarda en dikkat çeken bölümlerden biri, al-Hassan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını öven sözleri oldu.

Al-Hassan, Filistinliler için insanlık dışı ifadeler kullandı. “Onları bitirin ve temizleyin… Bunlar ahlaksızlık ve pisliğin oğullarıdır” dedi.

Sızdırılan konuşmalarda al-Hassan’ın sadece Filistinlileri değil, farklı mezhepleri de hedef aldığı duyuldu. "Sünniler Hamas gibidir… Şiiler de aynıdır ve Doğulular daha kötüdür" sözleri, kayıtlardaki en sert ifadeler arasında yer aldı.

Sahte İsrail subayı, görüşmede İsrail’in bölgesel planları arasında yer alan “David’in Koridoru” ifadesini kullandı. Al-Hassan bu başlığa itiraz etmedi, konuşmayı sakin ve uyumlu bir dille sürdürdü.

Görüşmelerde adı geçen eski rejim subayı Ghiath Dalla, konuşmadan memnuniyet duyduğunu ve aynı fikirde olduğunu söyledi. Kayıtlar, Esad rejimi çevresindeki askeri kadroların Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya dönük ortak bir hatta buluştuğunu kanıtlamış oldu.

Al Jazeera Arapça tarafından yürütülen araştırma, 74 saatten fazla ses kaydı ve yüzlerce sayfalık belgeye dayanıyor. Kayıtlarda, Esad sonrası dönemde Suriye’yi karıştırmaya yönelik planlar, İsrail’le temas arayışları ve sahadaki yapılanma girişimleri net şekilde yer aldı.

Esad’ın devrilmesinin ardından İsrail, Suriye’ye yönelik saldırılarını artırdı. Havaalanları, hava savunma sistemleri ve askeri tesisler hedef alındı. Golan Tepeleri’ndeki işgal alanı genişletildi.